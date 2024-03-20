Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle İftar Yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Farabi Kampüsünde yer alan öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte orucunu açtı.

İftar programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu ve senatörler katıldı. İftar saatinde yemekhaneye gelen Rektör Özölçer öğrencilerle birlikte yemek sırasına girdi. Ezanın okunmasıyla öğrencilerle oturarak iftarını açtıktan sonra öğrencilerden gelen soruları tek tek cevapladı, onların talep ve isteklerini dinledi.

Yönetim olarak öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Özölçer, "Ramazan'ın bereketiyle dolu bu özel günlerde öğrencilerimizle birlikte olmak bize büyük mutluluk ve enerji veriyor" dedi. - ZONGULDAK