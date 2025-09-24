Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü'nden Gazze'ye Destek Yüzmesi

Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü açık su yüzücüleri, Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı.

Küresel Sumud Filosu geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistinlilere soykırımına karşı Gazze'ye doğıru yola çıkmıştı. Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü açık su yüzücüleri, filoya destek amacıyla yüzdü. Sabah 07.00'da Sarayburnu'ndan denize atlayan 15 sporcu, yaklaşık 20 kilometre yüzerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geçti.

"Sessiz kalmamak için bu barışçıl yolu seçtik"

Spor için değil vicdan çağrısı için yüzdüklerini belirten Yüksel Sönmez, "15 arkadaşımla birlikte bizler açık su yüzücüleri olarak Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İstanbul'dan destek vermek için buradayız. Sumud Filosu abluka altındaki Gazze'nin özgürlüğüne doğru yola çıktı. Bizler de Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na, yani Yassıada'ya yaklaşık 20 kilometre yüzerek bir dayanışma mesajı vermek istiyoruz. Gazze'de yaşanan insani dram hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Her gün çocukların, bebeklerin, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi ya da en temel yaşam haklarından mahrum bırakılması, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Sessiz kalmamak, unutmamak ve unutturmamak için sesimizi duyurmanın en barışçıl yollarından birini seçtik. Bu yolculuk bizim için yalnızca bir yüzme etkinliği değil; barışa, özgürlüğe ve insanlığa dair bir vicdan çağrısıdır. Attığımız her kulaç, Gazze'deki çocukların, bebeklerin, annelerin ve bütün sivillerin yaşadığı acıya dikkat çekmek içindir. Amacımız sadece bir sportif etkinlik yapmak değil; vicdan sahibi herkese 'unutmayın, görmezden gelmeyin' demektir. Çünkü biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalır, duyarlılıklar büyüdükçe umut yeşerir. Biz inanıyoruz ki insanlık ve özgürlük adına atılan her adım, her çaba kıymetlidir. Bu nedenle buradayız, bu nedenle yüzüyoruz. Gazze için, insanlık için, yarınlarımız için bu anlamlı etkinliğe verdikleri destekten dolayı Valiliğimize, Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü'ne ve tüm açık su yüzücülerine teşekkür ederiz" dedi.

"Dünyadaki en yırtıcı ses bir mazlumun sessizliğidir"

Yüzücüler arasında tek kadın yüzücü olan Sahra Seven, "Yüzücü ekibi olarak birçok alanda farkındalık oluşturmak için yüzdük. Bugünün anlamı biraz daha büyük, biraz daha duygusal, biraz daha hüzün verici. Dünyadaki en yırtıcı ses bir mazlumun sessizliğidir. Biz de ne yapabileceğimizi düşündük ve biz yüzücüyüz, yüzmeliyiz dedik. Yüzerek bu farkındalığı oluşturmak istedik. Filistin'e ve Filistin için yola çıkan Sumud Filosu'na destek olmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Zorlu bir etkinlik ama ne kadar zorlu olursa olsun Filistin'in içinde bulunduğu durumu tasvir edemez. Şimdi Sarayburnu'ndan suya gireceğiz, 20 kilometre, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çıkacağız. Her kulacımız Filistinli çocuklara, annelere destek ve ses olmak için. İnşallah bu farkındalığı oluşturabiliriz" diye konuştu.

Yüzücülerden Mustafa Sinan Yardım ise, "Bugün Sumud Filosu'na destek olmak için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzeceğiz. Filo Gazze'ye özgürlük için seyrediyor. Konfor alanlarından çıkarak bu yolculuğu yapıyorlar. Bu agresif yolculuk için biz de agresif bir yüzme yapıyoruz. Kendi konfor alanımızın dışına çıkıyoruz. Bunun anlamı 'sizi anlıyoruz ve sizi destekliyoruz' demek. Onları destekliyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah Sumud Filosu yerine ulaşır, biz de kulaçlarımızla onlara destek oluruz" dedi. - İSTANBUL