ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla daire başkanlarıyla 2024 Yılı Faaliyet Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımı ile daire başkanlarıyla 2024 Yılı Faaliyet Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Özölçer'in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve daire başkanları katıldı.

Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi. Karşılıklı görüş alışverişi, faaliyetler ile ilgili değerlendirme ve planlamaların yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK