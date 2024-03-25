Yüksekova- Van karayolunda heyelan: İki tarafta araçlardan kuyruk oluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova- Van karayolunda meydana gelen heyelan yolu ulaşıma kapatırken, ekipler hemen çalışmak için devreye girdi.

Yüksekova'yı Van ve Hakkari'ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Yüksekova kara yolunda toprak ve kaya parçalarının düşmesi sonucu, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri gönderildi.

Yola düşen taş parçalarını temizlemek ve araçların daha güvenli geçmelerini sağlamak için harekete geçen Karayolları ekipleri bölgeye iş makineleri sevk ederek, heyelanı kaldırma ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgede heyelan riski devam ederken ekipler sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.