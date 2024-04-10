YSK Personeli Basın Mensuplarının Bayramını Kutladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin ve bağımsız adayların itiraz süreci devam ediyor. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor. Bayramın birinci gününde basın mensupları YSK'den çıkabilecek nihai kararları takip etti. Süreci takip eden gazetecilere jest yapan YSK personeli, basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

İtiraz takvimi çerçevesinde olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan Pazar günü sona erecek. - ANKARA