Yozgat Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol Takımı 2. Lig'e Yükselmek İstiyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 3 yıl önce 5 sporcu ile kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı yaklaşık 45 futbolcu kadrosuyla 3'üncü lig 11'inci grupta ilk iki takımdan biri olup, 2'inci lige terfi elemelerinde yer almak istiyor. Yozgat Yurdum Gençlikspor takımı Antrenörü Emre Çimentepe, 3 yıl önce 5 sporcu ile başladıklarını şu anda ise yaklaşık 45 sporcu ile 3'üncü ligde mücadele verdiklerini, hedeflerinin ise 2'nci lig olduğunu söyledi.

Yozgat Yurdum Gençlikspor Futbol Kulübü Kadın Futbol takımı, bu yıl ligde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonu bir puanla kapatan Yurdum Gençlikspor, bu sezon Türkiye Kadınlar 3'üncü Ligi 11'inci grupta mücadele veriyor. 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Yozgat Yurdum Gençlikspor takımı, rakip kalelere 32 gol atıp, topladığı 10 puanla ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamladı.

"ÜLKEMİZDE YENİ YENİ KADIN FUTBOLUNA YÖNELİM VAR"

Yozgat Yurdum Gençlikspor takımı Antrenörü Emre Çimentepe, hedeflerinin 2'nci lige yükselmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınların da bu işi yapabileceğini Yozgat'ta göstermek istedik. 3 yıl önce kulübümüzü kurduk, Yozgat Yurdum Gençlikspor olarak. Beş kişiyle başladık biz bu işe, beş sporcuyla başladık. Uzun bir süre de bu şekilde devam etti. Daha sonradan şu anki sayımız 40-45'i buldu. 3 yıldır liglere katılıyoruz. İlk iki yılımızı tecrübe yılı olarak adlandırdık, kendi açımızdan. Ülkemizde yeni yeni kadın futboluna yönelim var. Bunun neticesinde de 2 yıl önce üç büyük kulüp dediğimiz kulüpler de zaten kadın futbol takımlarını kurdular. Birçok ilde hatta tamamında diyebilirim, kadın futbol kulüpleri zaten vardı. Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik vardı, kulübümüzü kurarak bu eksikliği de giderdiğimizi düşünüyorum. Yozgat'tan destek bekliyoruz. Çünkü hakikaten kolay olmuyor. Maçlara gidiş gelişlerde, deplasman olsun kendi evimizdeki maçlarda olsun kendimizi yalnız hissediyoruz. Kendi imkanlarımızla ligde mücadele etmeye çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda da Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Şu an U15 milli takımımızda bir oyuncumuz var."

"HEDEFİM SÜPER LİG'DE OYNAMAK, KENDİMİ DAHA İYİ GELİŞTİRMEM LAZIM"

Takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanı Duygu Karabay, "Gaziantepliyim. Futbola çok küçük yaşta başladım. Gazikentspor'da İkinci Lig'inde oynuyordum, buraya transfer oldum. Şu an Yozgat'ta üçüncü ligde mücadele ediyoruz. ve bu sene güzel bir yükseliş yakaladık. 4 maçta 14 gol attım. Hedefim Süper Lig'de oynamak, kendimi daha iyi geliştirmem lazım. Bunun için elimden geldiği kadar mücadele ediyorum. Daha çok çalışıyorum. İnşallah hedefimi gerçekleştiririm" dedi.

" BU YIL PLAY-OFF OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kadınlar U15 milli takımında yer alan 15 yaşındaki Hazal Ada Can ise, "Bu yıl Play-off oynayacağımızı düşünüyorum. Çok da güzel gidiyor. İnşallah Play-off oynarız, ikinci lige çıkarırız. Takımdan ümitliyim, bu sene de çok iyiyiz, kadromuz da iyi. Üç maç oynadık. Şampiyon olduk orada üç maçı da yendik. Bir buraya döndük. Hedefim A milli takım, iyi bir futbolcu olmak, inşallah olur" diye konuştu.

"LİGDE EN AZ GOL YİYEN KALECİLERDEN BİRİYİM"

Takımın başarılı file bekçisi 16 yaşındaki Lise öğrencisi Ülkü Karabulut da, "Üçüncü ligde oynuyoruz. Şu an ligde en az gol yiyen kalecilerden biriyim. Hedefimiz ikinci lige ulaşmak, bu yol üzerinde devam ediyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz. Milli takıma kadar yükselmek istiyorum. Şu an son sınıf öğrencisiyim lisede. BESYO kazanmak istiyorum şu an ilk hedefim o açıkçası. Buradan da gidebildiğim kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.