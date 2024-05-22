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Yozgat'ta Türk Mutfağı Etkinliği

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Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen Türk Mutfağı etkinliğinde yöresel lezzetler tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda açılan stantlarda, yöresel lezzetler tanıtılıp, hazırlanan yerel yemek ve yiyecekler katılımcılara ikram edildi. Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren yurttaşlar, ücretsiz dağıtılan yemek ve yiyeceklerden tadabilmek için kuyruk oluşturdu.

Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerinin tanıtımı amacıyla her yıl yapılan 'Türk Mutfağı' etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen coğrafi işaretli yemekler ve ürünleri tanıtıldı. Etkinlik kapsamında alanda kurulan stantlarda hazırlanan 'Desti Kebabı, Tandır Kebabı, Arabaşı, Parmak Çöreği, Sorgun Yağlısı, Çanak Peyniri, Akdağmadeni Salebi, Aydıncık Bağrıbütün Kavunu, Nohut kavurması, Helva' gibi yemek ve yiyecekler, katılımcılara damak tadı kıvamında dağıtıldı.

"Yozgat Türkiye'nin gastronomi açısından..."

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, "Yozgat Türkiye'nin gastronomi açısından en zengin olan illeri içerisinde hatta en zengini. Burada bütün ürünlerimizi tanıtıp, halkımızla birlikte bu haftayı kutlamaktayız. Tandır kebabımız var, desti kebabımız var, gözlememiz var, daha sonrasında Madımak var, Helvamız var, Çorbalarımız var. Salep biliyorsunuz Türkiye'nin en ünlü saleplerinden bir tanesi Akdağmadeni'nde, Yozgat'ta çıkıyor. Onu tanıtıyoruz" dedi.

"Yozgat tarihiyle, geçmişiyle, kültürüyle, damak tadıyla kadim bir kent"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise şöyle konuştu:

"Yozgat tarihiyle, geçmişiyle, kültürüyle, damak tadıyla kadim bir kent. Bizler de Yozgat'ın hem kültürünü hem damak tadını tekrardan yaşatmak, tekrardan insanımızla buluşturmak ve gelecek kuşaklara da aktarmak üzere haftalar düzenliyoruz. Yozgat sadece coğrafyasıyla değil, kültürüyle, şiirleriyle, türküleriyle, damak tadıyla geçmişten günümüze uzanan kadim Türk milletinin sözlerinde ise kadim kültürünün özünü barındıran bir kent. Dileğimiz, isteğimiz bu kültürü yaşatmak, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak."

Kaynak: ANKA / Yerel

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