Yozgat'ta 'Sağlık Bilimleri Açısından Lavanta Sempozyumu' Düzenlendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Sağlık Bilimleri Açısından Lavanta Sempozyumu"nda, farklı üniversitelerden akademisyenler, lavantanın tarihsel geçmişi, yapılan çalışmalar, sağlık açısından faydaları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, lavantanın 140 türünün bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 3 tanesi ciddi anlamda tıpta kullanıyor" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Batı Kampüsü'ndeki kütüphane salonunda gerçekleştirilen sempozyuma katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından yazılan "Lavanta" adlı kitap hediye edildi.

Bitkinin uçucu yağ kalitesine etkilerini slayt eşliğinde anlatan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "1970 yıllarında Fransa'da ithal ediyoruz aslında lavantayı, biraz egzotik bir tür. Artık endemik türe yaklaştık, çünkü üç türümüz var. Normalde lavantanın 140 türü var. Bunlardan 3 tanesi ciddi anlamda tıpta kullanıyor. Özellikle Bulgaristan bu konuda lider konumda, İtalya, İspanya, hatta İspanya'ya biz ihracatta yaşıyoruz. Fakat bizim ithalatımız 4 bin 200, ihracatımız 3 bin 500 ton. Bin ton kadar bir ithalat açığımız var. Bunu da telafi etmemiz için de uğraşmamız gerekiyor" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan da "Lavanta benim çok sevdiğim bir bitki. Eczacıyım, ilaç kökenli bir hocayım. Eczane-sağlık alanından bakış açımla lavantadan bahsedeceğim. Ama benim kendim de çok özleştirdiğim, çok sevdiğim bir bitki. Bitkilerin kraliçesi lavanta ve çok fazla sanat eserini gördüğünüz gibi malzeme olmuş, çok güzel tablolar, yağlı boya tablolarda lavantalar çizilmiş, lavanta tarlaları burada gördüğünüz gibi" diyerek katılımcıları bilgilendirdi.

"Sağlık Bilimleri açısından özellikle klinik boyutunu değerlendirme açısından bir kitap yazdık"

Sempozyum Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel ise lavanta konusunu derinlemesine araştırıp incelediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yıldır Tıp Fakültesi hocaları olarak lavanta ile ilgili bir kitap hazırlığına girdik. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gerçekten sayılı lavanta adalarından bir tanesiydi ki, zaten resimlerini görüyoruz. Sağlık Bilimleri açısından özellikle klinik boyutunu değerlendirme açısından bir kitap yazdık. Önsözü de Sayın Rektörümüz yazdı ve rektörümüzün önerileri doğrultusunda böyle bir sempozyum yapmaya karar verdik. Biz bu kitapta 2 bine yakın bir literatür inceledik, 50'ye yakın hocalarımız destek oldular, 30'a yakın Ana Bilim Dalı olarak kitabımız çıktı. Ben kendim çok istifade ettim, şu an iki tane yüksek lisans öğrencimiz ile nano boyutlu kozmetik ve sağlığa yönelik çalışmalarını biz başlatmış olduk."

"Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizler, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılmaya devam edeceğiz"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, lavantanın tıp alanında kullanılan bir bitki olduğunu ve Yozgat'ta da yetiştirildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Lavanta antik çağlardan bu yana Anadolu'da hem halk hekimliğinde hem de modern fitoterapide kendine yer bulmuş, antimikrobiyal, antiinflamatuar ve sedatif etkileriyle dikkat çeken, bilimsel araştırmalara konu olan çok yönlü bir bitkidir. Bu sempozyum, bilimsel disiplinlerin bir araya gelerek halk sağlığına, çevreye ve bölgesel kalkınmaya nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren bir örnektir. Yozgat'ın iklimi, toprağı ve coğrafi avantajları sayesinde lavantanın sadece sağlık alanında değil, kırsal kalkınmaya, tarım-sanayi entegrasyonuna ve eko-turizm açısından da katkılarını göz ardı edemeyiz. Özellikle Çekerek'te yürütülen Lavanta Adası ve Ürün Geliştirme Merkezi gibi projeler, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin somut örneklerindendir. Bu bağlamda Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizler, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılmaya devam edeceğiz. Bölgemizi hem bilimsel hem ekonomik olarak daha ileriye taşımanın hesabi içerisindeyiz. Elimizde bir değer var, Anadolu'nun önemli bir değeri lavanta, belki de lavantanın en çok üretim alanı olan yerlerden biri de buralar ama biz kendimizi de bilmiyoruz. Çevre iller bizi bilmiyor. Bu tür ortak toplantılarla bunun kendimizi ifade etmek, birbirimizi tanıma adına da bu toplantıların da çok önemli olduğunu düşünüyorum."