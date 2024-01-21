Yozgat'ta Kar Yağışı: Yurttaşlar Türkiye'nin İlk Milli Parkına Akın Etti

SEYFİ ÇELİKKAYA

Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kara hasret kalan yurttaşlar Türkiye'nin ilk milli parkına adeta akın etti.

Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Çamlık Milli Parkı beyaza büründü. Ssonbahardan kalma çiçekler üzerine düşen kar taneleri güzel görüntüler oluşturdu.

"DAĞ, TAŞ, TOPRAK, KARA HASRET DİYEBİLİRİM"

Kar yağışıyla birlikte milli park çamlığa koşanlardan Erdoğan Budak, Çamlığın eşsiz güzelliklerin ölümsüzleştirmeye çalıştığını söyledi. Budak, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta kar yağışını görmemle birlikte Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlığa geldim ve kar görüntüleri çekmeye başladım. Bundan yıllar önce Yozgat'ta bu zamanlarda bir metreye yakın neredeyse kar vardı. Hele de yükseklerde diyebilirim. 2019 yılında da Cevdet Dündar Göleti donmuştu ve üzerinde insanlar da yürüyebiliyordu. Şu anda dağ, taş, toprak, kara hasret diyebilirim. Bitki örtüsünün karla kaplanması gerekli. Tarlaları görüyoruz, yemyeşil olmuş durumda. Bu örtünün karla kaplanması gerekli."

"KAR SEVİNCİNİ YAŞAMAK İSTEDİK"

Çamlık'ta kar manzarasını izlemeye gelen Servet Aydın, "Sağlık memuruyum. Kara hasret kalmıştık, sonunda kavuştuk, çok mutluyuz. Kar bizi her zaman mutlu eder, inşallah devamı gelir" dedi.

Ailesiyle birlikte çamlığa gelen Mustafa Göçümlü, "Yozgat kara kavuştu. Çocuklarla beraber karı gördük evde direk çamlığa koştuk" diye konuşurken eşi Esra Göçümlü de, "Kar sevincini yaşamak istedik, Yozgat'ın en güzel alanı çamlık" ifadelerini kullandı.