Yozgat'ta Kamu İşçileri Hayat Pahalılığına Karşı Eylem Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş'e bağlı sendikalar, Yozgat'ta hayat pahalılığı ve düşük ücret politikalarına karşı iş bırakarak sokağa indi. Emekçiler, hükümetin masaya çözüm önerileri getirmemesi üzerine tepkilerini dile getirdi ve kamu hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Türk-İş'e bağlı sendikalar bugün ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da basın açıklaması düzenledi. Yozgat İl Özel İdaresi'nde çalışan emekçiler, hayat pahalılığı, satın alma gücündeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu iş yerlerinde ücret dengesizliği, enflasyonun altında teklif edilen ücret zammı gibi sorunlara çözüm talebiyle iş bırakıp, sokağa indi.

Yozgat İl Özel İdaresi'nde köylere götürülen yol, su, köprü, gölet, sulama projesi gibi yatırımlarda çalışan işçiler, sabah mesainin başlama saati öncesinde iş yeri önünde toplandı. Eyleme, 386 emekçi ile Türkiye Yol İş Sendikası Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerdem de katıldı.

Emekçiler, bir süre iş yeri önünde bekledikten sonra iş yerinden çıkıp, yaklaşık 500 metre mesafelik alanda sloganlar atarak yürüdü, daha sonra tekrar işyeri bahçesine gelip, basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesinde, dün Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen iş makinalarının teslim töreni esnasında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden kepçe operatörü Mustafa Uçar için saygı duruşunda bulunuldu.

"Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz"

Türkiye Yol İş Sendikası Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerdem basın açıklamasını okudu, hükümetin üç ay boyunca masaya teklif getirmediğine dikkati çekip, şunları söyledi:

"Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak, 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecimizde, hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklife karşı, tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada, iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır: Kamu Toplu İş Sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık: 'Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor' dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle, verdiğiniz rakamları burada, dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun, ne de biz duymuş olalım.

Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız Geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik zordayız dedik defalarca anlattık uyardık yine uyarıyoruz: Biz bu ülkenin üretim gücüyüz, binlerce çalışan kamu işçisiyiz, görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürmektedir. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir bu mesele yalnızca kamu işçisinin meselesi değil herkesin meselesidir. Kamuoyunun da bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz

111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.