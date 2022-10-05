Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçen kadına hafriyat kamyonu çarptı

Yerel Haberler

Yolun karşısına geçen kadına hafriyat kamyonu çarptı

Silivri'de işe gitmekten olan genç kadın, ters yola giren hafriyat kamyonunu çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Silivri'de işe gitmekten olan genç kadın, ters yola giren hafriyat kamyonunu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa mahallesi Hacı Pervane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman (45), geri geri manevra yaparak ters yola giren sorumsuz bir sürücüsünün kullandığı hafriyat kamyonunun altına kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title