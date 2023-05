Yılmaz: 'En büyük gücümüz, birlikteliğimiz'

Toroslar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2022 mali yılı bütçe kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bazı bölgelerde yapılacak olan imar uygulaması sonucu Toroslar Belediyesi adına tescil olacak parselin, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığına tahsis edilmesine ilişkin teklif görüşülerek, Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.

"En büyük gücümüz, birlikteliğimiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak çevik belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her an yanlarında olduklarını belirterek, "Güzel kentimiz Mersin'e sunduğumuz her hizmet sevginin, emeğin ve insana verilen değerin izlerini taşıyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Ülke olarak pandemi süreci ve deprem felaketi yaşadık. Yaşadığımız her bir felaketin ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir dayanışma örneği gösterdik. Toroslar Belediyesi olarak en zor günlerde en özel projelerle vatandaşlarımızın yanında olduk. Biz birlikte güçlüyüz. Neye ihtiyaç varsa oradayız" dedi. - MERSİN