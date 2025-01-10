Yerli ve milli 100 adet zırhlı araç güvenlik güçlerine teslim edildi

Türk mühendisleri tarafından üretilen 100 adet taktik tekerlekli zırhlı araç, Türk Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün, "3 bin 600'ün üzerinde araç şu anda güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuldu. Hali hazırda sözleşme altında olan 5 bin üzerinde aracımızla yine üretiliyor ve teslimata hazır hale gelecek" dedi.

Türk mühendislerince tasarlanan, ilk seri üretim yerli ve milli motorlu 'taktik tekerlekli zırhlı araçlar' için teslim töreni gerçekleştirildi. İzmir Pınarbaşı'ndaki tesiste düzenlenen törenle, BMC tarafından partiler halinde üretilen 100 adet aracın teslimatı Türk Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı.

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Genel anlamda yüzde 80'lik bir yerlilik oranı yakaladığımız savunma sanayi sistemindeki kara araçlarından zırhlı kara araçlarında yüzde 95'lik yerlilik oranını yakaladığımız yerli motorlar teslim edeceğimiz bu anlamlı günde, inşallah üzerine kararlılıkla durduğumuz tüm platformlarımız için yayla motorlarımızı geliştirmeye ve birlikte teslim etmeye devam edeceğiz. Allah'a çok şükür yaptığımız teslimatlarla birlikte 7.1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 6.5 milyar dolar hedefimiz vardı. Bunu yüzde 29 üzerinde gerçekleştirerek, 7.1 milyar dolara ulaştık. Sadece son 2 yılda Türk savunma sanayi şirketlerinin imzaladığı ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Birbirinden yetenekli firmalarımız var. BMC, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en hızlı karşılama noktasında çok fazla araç verildi. 3 bin 600'ün üzerinde araç şu anda güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuldu. Hali hazırda sözleşme altında olan 5 bin üzerinde aracımızla yine üretiliyor ve teslimata hazır hale gelecek. Dünyaya baktığımızda Türkiye'deki yerli milli firmaların 40'ın üzerindeki ülkeye yaklaşık 5 bin araç teslim ettiğini de bu vesileyle söylemek isterim. Bugünkü töreni anlamlı kılan, yerli ve milli motorlar ailesine bakıldığında, biz bu motorların sadece burada teslimatını sağladığımız araçlar değil kullanabilecek her türlü platformda kullanılması için Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da resmi senede desteklerimizin olduğunu, arkasında durduğumuz ve bunu sağlayacağımızı bu şekilde ifade etmek isterim. Yerli motor üretilmesi, platformlarda, sistemlerde kullanılması konusunda kararlılığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranı yüzde 95'e yükseldi"

SSB Karaaraçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, "Biz bu proje altında bir araç testini yapmadık, bir araç ailesi geliştirdik. Bunu sahaya teslim ettik diyebiliriz. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği süreçlerde ve biz bir an evvel sahaya araçlarımızı teslim etmek zorundayız. 2018 yılı itibariyle sahaya araçlarımızı teslim etmeye başladık. Yüzde 60 olarak başladığımız yerlilik oranı yüzde 95'e yükseldi" dedi.

"Yerli ve milli tank projesi için geri sayım başladı"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine yön verecek projelerin güç ve aktarma teknolojilerinin yüzde 100 Türk mühendisliğiyle üreten BMC, Ankara'daki üretim üssüyle aynı zamanda Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de arttıracak. 2025 yılı ortasında aktif hale getirmeyi hedeflediğimiz zırhlı araç üretim fabrikamızda ise aylık 8 adet Altay tankı ve aylık 10 adet, 8 çarpı 8 seri üretim kapasitesi bulunuyor. Aynı alanda tam ve diğer bölme araçları farklı arazi şartlarında testlerin yapılacağı bir test lazım dı tasarladık ve tamamladık. Araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede ve zırhlı araç içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü modern test imkanlarına sahiptir. Tam kapasiteye ulaştığımızda bin 500'ün üzerinde mühendis ve işçimizden oluşan bir AR-GE ve üretim ekibi olacak. Özellikle 2025 hayalimiz olan yerli ve milli tank projesinde seri üretim için geri sayıma başladığımızın da müjdesini vermek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin talepleri doğrultusunda yeni ihtiyaçlara uygun olarak tamamen baştan tasarladığımız yeni Altay'ı, seri üretime hazır hale getirdik. İşte tüm bu sizlerle paylaştığım ileri teknoloji ve AR-GE'ye dayalı yatırımların bir sonucu olarak bugün ilk seri üretim yeri ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslimini gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli tam bağımsız savunma sanayi elemleri doğrultusunda, BMC tarafından üretilen 100 adet yerli motorlu taksit tekerlekli zırhlı aracın teslimatı bizim için büyük bir gurur ve onur. Çünkü bu tarihi teslimat ülkemizin savunma sanayisinde yerlileşme oranının arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine yönelik çok önemli bir adım. Bugün itibariyle BMC tarafından üretilen 'kirpi ve vuran' araçlarında motorla beraber yerlilik oranı, yüzde 95 seviyesine çıkmış bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirilen bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Acılarımızı en aza indireceğimize inanıyorum"

Başarının sadece sayılardan ibaret olmadığını dile getiren Jandarma Genel Komutanı Org. Ali Çardakçı, "100'üncü motorumuz her bir çalışanın emeği, azmini, alın terini ve bu ülkeye duyduğu hizmet aşkını simgelemektedir. Bu üretim sadece bir hedefin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni umutların kapısını aralayan bir dönüm noktasıdır. Teslim aldığımız araçlarımız bu görevleri daha etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirmemiz için büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olacaktır. Savunma sanayimiz, yerli ve milli üretimi önceleyen politikalarla büyük bir ilerleme yaşamış, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine teknolojik bir üstünlük kazandırmıştır. Vuran araçlarımız, üstün zırh koruma özelliği ve operasyonel kabiliyetiyle personelimizi hem görev esnasında hem de muhtemel saldırılara karşı koruyarak güvenli bir şekilde hizmet sunmalarına imkan sağlamaktadır. Bu araçların, kahraman personelimizin güvenliğini artırarak acılarımızı en aza indireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"NATO'nun en seçkin Kara Kuvvetleri Komutanlığıyız"

Teslim töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, "Türkiye'nin küresel bir aktör, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda artık bir oyun kurucu olduğu bu hassas ve kritik dönemde, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatılmış, güçlü ve yaygın bir orduya sahip olmak bir zorunluluktur. Kara harekatının önemli manevra unsurlarından biri olan taktik tekerlekli zırhlı araçlar; sürat, zırh koruması, keşif gözetleme ve ateş kabiliyetiyle, muharebe sahasının ana unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda 2011 yılından itibaren Kirpi-1 aracıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmış, müteakip dönemde elde edilen tecrübelerden istinaden araçlara ilave yetenek ve sistemler eklenerek yeni modeller geliştirilmiştir. Şu anda halen envanterimizde bin, bin 500 civarında zırhlı araç olduğunu kabul edersek, bugün Kirpi'sinden Vuran'ına, nesil devriye araçlarından yeni nesil taktik zırhlı araçlara kadar özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye hareket alanında icra edilen, operasyonun yükünü taşıyan, bunlara olumlu katkı sağlayan, onların sağlığını en iyi şekilde muhafaza etmesini sağlayan bir sistem olduğu hepimiz tarafından görülmektedir. Gayretlerimizin somut sonucu olan, bugün yerli motoruyla donatılmış 100'üncü taktik tekerlekli zırhlı aracı da envanterimize kazandırıyoruz. Sıra, Türk mühendislerinin ve Türk Savunma Sanayii ürünü olan Kara Kuvvetlerinin ana muhabere tankı Altay'dadır. 2 bin 234 yıllık tarihiyle dünyanın en seçkin, NATO'nun en seçkin Kara Kuvvetleri Komutanlığıyız" şeklinde konuştu.

Törene; Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB Karaaraçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Ali Çardakçı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Ceyda Bölünmez Cankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu katıldı. Program, teslim belgesi ve maket takdimiyle son buldu. - İZMİR