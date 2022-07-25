Yenimahalleli Çocuklar Sünnet Kıyafetlerini Teslim Aldı - Haberler

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Yenimahalleli Çocuklar Sünnet Kıyafetlerini Teslim Aldı

ANKA - Yerel
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Yenimahalleli Çocuklar Sünnet Kıyafetlerini Teslim Aldı

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 20 Ağustos’ta Yakacık Mesire Alanı’nda saat 16.00’da düzenlenecek olan sünnet şöleninde çocukların giyeceği kıyafetler ve hediyeler, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ailelere dağıtıldı.

Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 20 Ağustos'ta Yakacık Mesire Alanı'nda saat 16.00'da düzenlenecek olan sünnet şöleninde çocukların giyeceği kıyafetler ve hediyeler, Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda ailelere dağıtıldı.

Toplamda 600 çocuğu sünnet ettiren belediye, çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini hediye etti. Aileler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

"AMACIMIZ YENİMAHALLE'DE HERKESİN EŞİT ŞARTLARDA YAŞAMASIDIR"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnet oldular. Biz de bu süreçte elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle'de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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