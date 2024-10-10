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Yemek zincirinde domuz eti tespiti: Tarım Bakanlığı'ndan açıklama

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf'un pişmiş köftelerinde domuz eti tespiti yapılması ve firmanın isminin geç açıklanması üzerine kamuoyuna bilgi verdi. Bakanlık, teknik sürecin tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi ve firmanın adının kamuoyuna uzun bir süre açıklanmamasına ilişkin, "Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır" dedi.

FİRMANIN İSMİ AYLAR SONRA AÇIKLANDI

Bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ünlü yemek zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği belirtilirken, firmanın adının aylar sonra kamuoyunda açığa çıkması üzerine Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

TEKNİK SÜRECİN TAMAMLANMASI BEKLENMİŞ

Yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir" denildi.

Yemek zincirinde domuz eti tespiti: Tarım Bakanlığı'ndan açıklama

Yemek zincirinde domuz eti tespiti: Tarım Bakanlığı'ndan açıklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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