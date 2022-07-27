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Yahyalı Belediyesi gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Yahyalı Belediyesi gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Yahyalı Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yaptığı akülü araç desteği devam ediyor.

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Yahyalı Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yaptığı akülü araç desteği devam ediyor.

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden ve aracı olmadığı için dışarı çıkmakta zorlanan Ali Tekne'ye Yahyalı Belediyesi tarafından engelli akülü aracı alınarak hediye edildi. Araç tesliminde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ; " Belediye olarak bir güzelliğe imza atıyoruz. Bugün Ali Tekne abimize akülü engelli aracı vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Belediye olarak görevimiz sadece imar, yol, kaldırım, park, bahçe değildir. Bizim bir görevimizde gönüllere yol yapmak, insanların duasını almaktır. Bu aracın alınmasına vesile olan Mahalle Muhtarımız İbrahim Çıraklı 'ya teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz 'Hayra vesile olan, o hayrı yapmış gibidir' diye buyuruyor. Bu ilçede açta açıkta birileri varsa lütfen bize bildirin. Biz belediye olarak ihtiyaç sahipleri için buradayız. Vatandaşımız güzel günlerde kullansın." Diye konuştu.

Akülü aracını teslim alan Ali Tekne'de desteğinden dolayı Başkan Esat Öztürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esat Öztürk Tragger Yahyalı Yerel Haberler

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