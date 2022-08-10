Van haberleri... Van Büyükşehir Belediyesi'nden yol asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yol asfalt çalışması

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Mahallesi'nde bulunan 30 metre genişliğindeki alternatif yolda asfalt serimine başladı.

Kent trafiğini rahatlatacak alternatif yol çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Caddesi'ndeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca asfaltına başlanan yolun sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İpekyolu Caddesi'nden başlayarak Kale Yolu Caddesi'ne kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yol güzergahında ham yol, yarma, dolgu, sıkıştırma, drenaj hattı, altyapı çalışmaları tamamlanırken, sezon sonuna kadar asfalt, kaldırım, bisiklet yolu, refüj, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılarak trafiğe açılacak.

Projelendirmesinden yapım aşamalarına kadar tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin kendi iş gücü ve öz kaynaklarıyla yapılan, uluslararası standartlara uygun 30 metre genişliğindeki alternatif yol, modern bir görünüme kavuşuyor. Proje bünyesinde yaklaşık 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 4 kilometre bisiklet yolu, yaklaşık 13 bin metre bordür, 124 adet yol aydınlatma direği, 620 adet kaldırım, 292 bisiklet yolu kenarı ve 175 adet refüj olmak üzere bin 87 adet ağaç dikimi ile peyzaj çalışmaları yapılacak. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği caddenin sezon sonuna kadar bitirilerek trafiğe açılması planlanıyor.