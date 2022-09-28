Van haber... Edremit Kaymakamı İtfaiye Teşkilatının 308. Kuruluş yıl dönümünü kutladı Yerel Haberler Van haber... Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Türk İtfaiye Teşkilatının 308'inci Kuruluş Yılı ve İtfaiye Haftası sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenene etkinliğe katıldı. Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Türk İtfaiye Teşkilatının 308'inci Kuruluş Yılı ve İtfaiye Haftası sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenene etkinliğe katıldı. Körfez Bölgesi ve Edremit Grup Amiri Fatih Asar tarafından itfaiye teşkilatı hakkında bilgilendirmeler yapıldığı etkinlikte, itfaiye erlerine teşekkür eden Kaymakam Odabaş, tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ahmet Odabaş Balıkesir Edremit İtfaiye Yerel Haberler

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