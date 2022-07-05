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Validen Ocak köyüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Validen Ocak köyüne ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret etti.

Vali Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve beraberindekiler, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret ederek köyde bulunan Hızır Abdal Türbesini ve Mustafa Gürer Müzesini gezdiler.

Ocak Köyü'nün, sahip olduğu turistik ve kültürel tesisleriyle, köy sakinleri arasında var olan birlik ve beraberlik duygularıyla, camisiyle, cem eviyle ve insanlarının köylerine bağlılıklarıyla Anadolu da örnek bir köy olduğunu söyleyen Vali Makas, bu birlik ve beraberliğin nesiller boyu devam edeceğini söyledi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Karaman Milletvekili Erzincan Yerel Haberler

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