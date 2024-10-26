Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir?

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Ömer Aksu kimdir? MasterChef konuğu Katmerci Ömer Aksu kimdir?

ÖMER AKSU KİMDİR?

Ömer Aksu 3. kuşak olarak katmercilik mesleğini yapmaktadır. 27 yaşında olan Ömer Aksu'nun abası da bir ustadır.