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Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir?

Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir?
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TV 8'in popüler yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde konuk olan Ömer Aksu kimdir sorusu merak konusu oldu. 27 yaşındaki Ömer Aksu, 3. kuşak katmerci olarak tanınıyor. Ailesi de bu mesleği icra eden Aksu, yarışmadaTV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, Ömer Aksu kimdir? MasterChef konuğu Katmerci Ömer Ak yaptığı yemekler ve diyalogları ile dikkat çekiyor.

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Ömer Aksu kimdir? MasterChef konuğu Katmerci Ömer Aksu kimdir?

ÖMER AKSU KİMDİR?

Ömer Aksu 3. kuşak olarak katmercilik mesleğini yapmaktadır. 27 yaşında olan Ömer Aksu'nun abası da bir ustadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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