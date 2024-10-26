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Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır?

Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ARILAR, BÖCEKLER SINIFININ HANGİ TAKIMINDANDIR?

A: Zar kanatlılar

B: Pul kanatlılar

C: Çift kanatlılar

D: Kin kanatlılar

Cevap: A

Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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