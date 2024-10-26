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Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?

Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
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Ahmet Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu'nun elini öptü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?

Futbol yorumcuları ve eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar yıllar sonra barıştı. Çakar, Toroğlu'yla Türkiye Futbol Federasyonu önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız" dedi. Peki, Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?

ERMAN TOROĞLU AHMET ÇAKAR BARIŞTI MI?

Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun elini öptü. Çakar 'Erman Toroğlu'nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm' dedi.

Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?

Konuşmasını sürdüren Ahmet Çakar, 'Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu'nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu' şeklinde konuştu.

Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda çekildiği fotoğrafa, X (Twitter) hesabında yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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