UEFA'dan adeta para yağıyor! İşte temsilcilerimizin kazanacağı rakam

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile turnuvalara daha önce veda eden Trabzonspor'un şimdiye kadar kasasına giren para miktarı belli oldu.

İşte temsilcilerimizin kasasına şimdiye kadar giren gelir;

GALATASARAY

Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.

FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ

Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibinin kasasına şimdiye kadar 3.8 milyon Euro girdi.