UEFA'dan adeta para yağıyor! İşte temsilcilerimizin kazanacağı rakam
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk futbol takımları Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA'dan kazandıkları ücretler belli oldu. İşte devlerin kazancı...
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile turnuvalara daha önce veda eden Trabzonspor'un şimdiye kadar kasasına giren para miktarı belli oldu.
İşte temsilcilerimizin kasasına şimdiye kadar giren gelir;
GALATASARAY
Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.
FENERBAHÇE
Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.
BEŞİKTAŞ
Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.
RAMS BAŞAKŞEHİR FK
Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibinin kasasına şimdiye kadar 3.8 milyon Euro girdi.