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UEFA'dan adeta para yağıyor! İşte temsilcilerimizin kazanacağı rakam

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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk futbol takımları Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA'dan kazandıkları ücretler belli oldu. İşte devlerin kazancı...

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile turnuvalara daha önce veda eden Trabzonspor'un şimdiye kadar kasasına giren para miktarı belli oldu.

İşte temsilcilerimizin kasasına şimdiye kadar giren gelir;

GALATASARAY

Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.

FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ

Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibinin kasasına şimdiye kadar 3.8 milyon Euro girdi.

UEFA'dan adeta para yağıyor! İşte temsilcilerimizin kazanacağı rakam
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir Konferans Beşiktaş Futbol Finans Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

Aslan payı Galatasaray ındir zaten ya ne olacaktı başka? Burası Türkiye ligi değil ki, burada Galatasaray ın febeye karşı 3-0 yaptıktan sonra farka gideceğini görüp uyduruk penaltı febeye verilip 6-0 lik skor 3-1 e getirilmiyor. Burası Türkiye ligi değil ki son dakikada TAYFUR BİNGÖL çıkıp salıncakçı jk ye penaltı hediye etsin... Burası Türkiye ligi değil ki salıncakçı jk li immobile rakibinin kafasına üst üste tokat vurup kırmızı görmesin... Burası Türkiye ligi değil ki immobile haksız penaltı kullansın... Burası Avrupa ligi burada nadiren haksızlık olur bu yüzden de en güçlü takım GS hak ettiği gibi ön sıralarda olur ;)

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