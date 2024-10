Fenerbahçe'de taraftarları yıkan İrfan Can Kahveci gelişmesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Durum böyleyken milli futbolcunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" ifadelerini kullandı.

OCAKTA DİĞER TAKIMLARLA GÖRÜŞME YAPABİLECEK

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Transfer olan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile henüz sözleşme imzalamadı. İrfan Can Kahveci, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle diğer kulüplerle transfer görüşmesinde bulunabilecek.

SEZON PEFORMANSI

Sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 459 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. İrfan Can, son milli maçlarda attığı goller dikkatleri üzerine çekmişti.