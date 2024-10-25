Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Benfica, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord'a sahasında 3-1 mağlup olurken Portekiz temsilcisinin tek golünü milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem, bu golüyle birlikte yeni Şampiyonlar Ligi formatında bir ilki başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Harry Potter lakaplı Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın oynadığı Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord maçlarının hepsinde gol attı. 26 yaşındaki futbolcu, böylece yeni formatta 3 maçta birden gol atan tek isim olarak tarihe geçti.

GOL KRALLIĞI KOVALIYOR

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında da üst sıralarada yer alıyor. 3 gol atan 12 futbolcu arasında yer alan Kerem,bu yıldızlarla birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Bayer Münih'in golcüsü Harry Kane 5 golle zirvede yer alırken, 2. sırada ise 4 golle Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha yer alıyor.

TÜM MAÇLARDA SKOR KATKISI VERDİ

Sezon başında 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz takımıyla 7 maça çıktı ve hepsinde skor katkısı verdi. Kerem'in bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asisti bulunuyor. Milli futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.