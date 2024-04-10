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Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri bayram ziyaretlerinde bulundu

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Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramının birinci gününde İl Jandarma Komutanlığı, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Manisa Vakıf Huzurevi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve şehit ailesine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret ederek vatani görevini yapan er ve erbaşlar ile görevi başındaki personelin bayramını kutladı. Jandarma Er Eray Büyükbiliç'in ailesini de telefonla arayarak bayramlarını kutlayan Vali Ünlü, "Evladınız evladımızdır. Burada bizlere emanet" dedi.

Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri daha sonra Manisa Polisevinde İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Vali Ünlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve personeli başta olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı, bayram süresince görevde olan emniyet personeline hayırlı görevler diledi. Vali Ünlü, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve sağlık çalışanlarını unutmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Ünlü, görevi başındaki personelin bayramını kutlayarak hayırlı görevler diledi. Hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Vali Ünlü, acil şifalar dileyerek vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Ünlü ve protokol üyeleri daha sonra Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti. Bayramda Şehit Enis Budak'ın ailesini yalnız bırakmayan Vali Ünlü, ailenin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri yüce Türk milletinin emanetidir." dedi.

Vali Ünlü ve protokol üyeleri daha sonra Manisa Vakıf Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramını kutladı. Huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vali Ünlü'ye teşekkür ettiler. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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