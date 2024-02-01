Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında 2023 yılında yürütülen faaliyetler hakkında Vali Çiftçi'ye bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Bilgilendirme sunumunda, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger; şehirdeki sebze, meyve ve tarla bitkileri üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim, aşılama ve küpeleme çalışmaları, kırsal kalkınma yatırımları ve çiftçi destekleri ile 2023 yılı proje uygulamalarını ve kurumun 2024 yılına yönelik yeni projelerini anlattı.

Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında tohum ve fide desteği yapıldı

2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen 11 proje için 18,8 milyon TL. bütçe kullanıldı. Uygulanan projeler kapsamında 1.708 çiftçiye 30 bin 541 dekarlık alanda ekilmek üzere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 yılı sonbahar döneminde 26 bin dekar alanda ekilmek üzere bin 320 çiftçiye 652 ton güzlük buğday tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının finanse ettiği "Yenilikçi Yöntemlerle Seralarımız Hibrit Çeşitlerle Gelişiyor Projesi" kapsamında Aşkale, Aziziye, İspir, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve Yakutiye ilçelerinde 955 çiftçiye 157 dekar alanın ekimi için 420 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Böylece son sekiz yılda bölge çiftçisine yaklaşık 1,5 milyon sebze fidesi dağıtılmış oldu.

2023 yılında yürütülen "Hınıs-İspir-Narman Fasulyesinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 513 dekar alanda ekilmek üzere 166 çiftçiye dağıtılan 5 ton kuru fasulye tohumu ile bu rakam son sekiz yılda 55,5 tona ulaştı.

"Kurak Araziler Nohut ile Yeşeriyor Projesi" ile Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Narman, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere ve Yakutiye ilçelerinde 249 çiftçiye dağıtılan 25 ton nohut tohumu ile bu rakam son üç yılda 45 tona ulaştı.

Kuzey ilçelere yeni projeler

Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü, Oltu İlçesi Ayvalı Mahallesinde sebzeciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak ayrıca domates, salatalık, biber, marul ve maydanoz gibi yeni ürünlerin yetiştirilmesi için de çeşitli projeleri hayata geçirdi. Alternatif bir ürün olarak zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için ise tamamı İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hibesi ile 767 adet zeytin fidanı dağıtılarak 8 adet zeytin bahçesi kuruldu.

Hayvan üretiminde Erzurum 2. Sırada

2023 yılında hayvansal üretimde Erzurum, 801 bin 591 büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de 2. sırada yer aldı. Şehrin hayvancılık alanında önemli geçiş noktalarından biri olması ayrıca mevzuatlara uygun şekilde hayvan sevkinin yapılması, hayvanlarda verim kaybının ve bireysel hayvan kayıplarının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların ülke geneline yayılmasının önlenmesi amacıyla 7/24 hayvan kontrol ve denetim hizmeti veren ilk "Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu" 23 Eylül 2023 tarihinde Erzurum'da hizmete alındı. Ocak 2024'e kadar istasyonda, 1.304 araç, 43 bin 448 büyükbaş ve 4 bin 817 küçükbaş hayvanın kontrol ve denetimi sağlandı.

Erzurum mera alanlarıyla Türkiye'de ilk sırada

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, 2023 yılı verilerine göre Erzurum, 15,4 milyon dekar mera varlığı ile ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Kadastro Müdürlüğünce yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere 1.132 mahallede yaklaşık 11,6 milyon dekar alanda mera tespit-tahdit çalışmaları tamamlandı. 5 mahallede (Aziziye-Yukarı Canören, Tekman-Deliler, Karaçoban-Binpınar, Tortum-Pehlivanlı, Yakutiye-Çayırtepe) 108 bin dekar alanda ise ıslah çalışmaları devam ediyor.

Gıda denetiminde Erzurum ilk sırada

Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak adına İl Müdürlüğü tarafından şehrimizde faaliyet gösteren 6 bin 62 gıda işletmesinin tamamı 16 bin 919 kez denetlendi. İşletme sayısına göre her bir işletmenin 2,83 kez denetlendiği Erzurum bu oranla Türkiye'de denetim ortalaması en yüksek il oldu.

Çiftçi eğitim programları düzenlendi

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2023 yılında bitkisel ve hayvansal üretim konularında düzenlenen 153 çiftçi toplantısında, 5 bin 286 çiftçiye eğitim verdi. Bunun yanısıra sürü yönetimi, süt hijyeni, seracılık, arıcılık, bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda da 31 kurs düzenlenerek 628 çiftçi bilgilendirildi.

Su ürünleri yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

2023 yılında Erzurum'da; 37'si kafes, 19'u kıyı balıkçılığı olmak üzere toplam 54 tesiste 3 bin 961 ton alabalık üretildi. Ayrıca geçen yıl 513 bini 2023 yılında olmak üzere son 7 yılda 1.3 milyon adet pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı.

Brifingin ardından Vali Mustafa Çiftçi, 2024 yılına yönelik hazırlanan projeleri inceleyerek müdürlük yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM