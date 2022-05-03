Son dakika! Vali Karaloğlu şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı - Haberler

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Son dakika! Vali Karaloğlu şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Vali Karaloğlu şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile Ramazan bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile Ramazan bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Polis Memuru Murat Dündar ile Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız'ın ailelerini ziyaret eden Vali Karaloğlu, ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Şehit evlerinde Kur'an tilaveti ve edilen duaların ardından şehit aileleri ile bir süre daha sohbet eden Karaloğlu, şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olacaklarını vurguladı. Vali Karaloğlu ziyaretler sırasında ikamet çevresinde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramlarına ortak oldu.

Ziyaretleri sırasında Karaloğlu ailesine Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın eşlik etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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