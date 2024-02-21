Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Dede Korkut diyarında yazılan kahramanlık destanı, milli tarihimizin kaydettiği en önemli ve en şanlı mücadeleden biridir" dedi.

Vali Eldivan, yayımladığı mesajında şu sözlere yer verdi: "Aziz milletimizin şehit kanlarıyla suladığı bu vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte gururla yad ediyoruz. Bundan 106 yıl önce Cihan Harbi sırasında topraklarımızı işgal eden Rus Orduları ve onların işbirlikçisi Ermeni çeteleri Anadolu'nun kadim şehri Bayburt'umuz da yaptıkları vahşetle dimağların tutulduğu manzaralara sebebiyet vermişlerdir. Bu zilleti bertaraf etmek üzere başlatılan mücadele Bayburt'umuzun 21 Şubat 1918'de Ermeni çetelerinden temizlenmesiyle perçinlenerek tüm yurtta devam etmiştir. Dede Korkut diyarında yazılan bu kahramanlık destanı, milli tarihimizin kaydettiği en önemli ve en şanlı mücadeleden biridir. Bu mücadele; toplum olarak yakılmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin ifadesidir. Tarih boyunca vatana ve millete sadakatin timsali olmuş anayurt Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü icra etmekte bu günlere ulaşmış olmanın gururunu yaşamaktayız.

Bu duygularla devletimizin ve milletimizin daha nice yüzyıllar payidar kalacağı inancı ve duasıyla Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılını kutluyorum. Başta milli mücadelede vermiş olduğumuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - BAYBURT