Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için cennet vatanımızın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm Polis Teşkilatımızın, Polis Haftasını tebrik ediyor ve Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 179. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin köşe taşlarından biri olarak kurulduğu günden bu yana devletimizin bekası, halkımızın can ve mal güvenliği için kararlılıkla ve özveriyle hizmet vermektedir. Teşkilatımızın kahraman mensupları, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme görevini büyük bir titizlikle yerine getirmektedir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlama misyonuyla görev yapan kahraman polislerimiz; adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşlarımızın da desteğini alarak bu kutsal görevi yerine getirirken, insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi, hukukun üstünlüğünü korumayı da asla ihmal etmemektedir.

Her türlü zorluğa göğüs gererek, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşamamızı sağlayan; terörle mücadele başta olmak üzere, örgütlü suçlar ile diğer suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede gösterdikleri üstün başarılarından ötürü tüm polislerimizi tebrik ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, görevleri başında şehit düşmüş olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarı ve aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam sürdürmelerini diliyorum.

Teşkilatımızın daha nice yıllara güçlü ve başarılı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum." - ERZİNCAN