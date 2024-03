Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri Anma Günü'nü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında " Çanakkale, milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıçtır. Kahramanlıktır. Kahramanlarının sonsuzluğudur" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında "18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü idrak etmenin onur ve gururunu yaşıyor. ' Çanakkale geçilmez' dedirten, vatan için her bir cephede şehadet şerbetini içerek feda-i can eyleyen tüm şehitlerimizi milletçe minnet, rahmet ve saygı ile anıyoruz. Çanakkale vatan toprağında açan her bir çiçeğin yaprağında, ülkenin her bir taşında, Cumhuriyet'in her yeni yaşında bir anlamdır. Bir dik duruştur. Milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıçtır. Kahramanlıktır. Kahramanlarının sonsuzluğudur. Geleceğe açılan kapının geçmişe duyulan en büyük minnetidir. Milletin vatanına sonsuz tutkusu ve kahramanlarına duyduğu saygıdır. Vatan toprağına emanet edilen canlar için edilen duadır, duaya eşlik eden hasret gözyaşıdır. Vatan için edilen şükürdür, daha çok çalışmaktır. Çanakkale bir ruhtur. Vatan olma yolculuğunda tarihin en büyük ve parlak sayfasıdır. Çanakkale geçilmeyen, geçilemeyecek olan asrın imzasıdır. Evladını vatan bağrına emanet eden annedir, yare duyulan bitmeyen hasrettir. Düşmanın denize döküldüğü yerdir. Dönmeyi düşünmeden içilen şehadet şerbetidir. Bayrağa rengini veren kızıllıktır. Bayrağın her dalgasında kınalı kuzulara sarılma hissidir. Yorgun düşmüş bir milletin var oluş mücadelesidir. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden her canın kalbinin attığı yerdir. Her bir vatan evladının emanete sahip çıkma biçimidir. Emanetin güvenle gelecek nesillerle inşa edildiği yarındır. Düşmana karşı savaşılan, insana karşı nazik olunan insanlık dersidir. Dirilişten kurtuluşa uzanan ömürlük bir onurdur. Bu milletin şanlı tarihinin en güçlü örneğidir. Zaferin ezgisi, sonsuzluğun destanıdır Çanakkale. Sadece Çanakkale mi? tarihimizin her deminde vatanımızın bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimiz uğruna sergilenen eşsiz kahramanlıklarla yazılan destanların her bir satırında emekleri olan, şanlı tarihimizin sayfalarına altın harflerle işlenen aziz şehitlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatan için şehit olmak ulaşılabilecek en ulvi makamdır. Bu unvanla şereflenen kahramanlarımızın ve kıymetli ailelerinin hakkını ödeyemeyiz. Bizler onları her daim başımızın tacı bilerek aziz hatıralarını yüreğimizde şükranla taşıyoruz. Milletçe şunun farkındayız ki şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları neticesinde kanlarıyla korudukları kutsal vatanımız bizlere emanettir. Oturduğumuz her sofrada, attığımız her güçlü adımda haklarının olduğunu bildiğimiz şehitlerimizin bu güzide emanetine sahip çıkmak, yükseklere çıkarmak ve geleceğe taşımak için sorumluluğumuzu güçlü bir inanç ve kararlılıkla taşıyoruz. Bizleri millet yapan değerlerimizi daima canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu aziz toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE