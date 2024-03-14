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Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kütahya'da Her Gün 500 Kişiye İftar Veriyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan boyunca Kütahya'da her gün yaklaşık 500 kişiye iftar verdiğini açıkladı. Ayrıca Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir'de ise bin 500 ila bin 700 kişiye iftar verildiği belirtildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Kütahya'da her gün yaklaşık 500 kişiye iftar verdiği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ramazan boyunca 81 ilde iftar sofraları kurduğunu söyleyen Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Bu çerçevede Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Kütahya'da yaklaşık 500, Afyonkarahisar Uşak ve Eskişehir'de ise bin 500 ila bin 700 kişiye iftar vermektedir. Vakfiyelerdeki hayır şartlarını yerine getirmek için Genel Müdürlüğümüz bu programları her yıl geleneksel hale getirme gayreti içerisindedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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