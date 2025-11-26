Uzmanı yorumladı: 'Terörle mücadeleye ayrılan bütçeler eğitim, sağlık, teknoloji ve altyapıya kaydırılacaktır'

'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "Terörün olmadığı bir Türkiye'de yatırım ortamı mutlaka güçlenecektir. Çünkü hem yerli hem yabancı yatırımcı için riskler azalır, sermaye girişleri hızlanır. Güvenli ortam, yatırımı ve üretimi artırarak istihdamı arttıracak ve işsizliği düşürecektir" dedi.

Türkiye, 1 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası yeni bir sürece girdi. Yaklaşık 40 yıl boyunca terör örgütüyle mücadele eden ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşayan ülkede hayata geçirilen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu yansımaları görülmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, terörle mücadele sırasında maddi ve manevi kayıpların yaşandığını ifade etti.

"Türkiye gelecek 40 yıl daha terörle uğraşmamalı"

Süreçle birlikte köylerin yıkıldığını, şehirlerin tahrip edildiğini ve yatırımların aksadığını söyleyen Doç. Dr. Yüksel, "Terör sorununun ekonomik kaybının 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar civarında olduğu ifade edilmektedir. Teröre harcanan bu rakam ile Türkiye'deki tüm okullar tam donanımlı, modern kampüsler olarak baştan inşa edilebilir ve yüzlerce araştırma üniversiteleri ve teknoloji bilim merkezleri kurulabilirdi. Ülkemizin büyük bir kısmına hızlı tren ağları inşa edilebilirdi. Binlerce fabrika, baraj ve alt yapı harcaması yapılabilirdi. 40 yıl boyunca maalesef binlerce gencimizi şehit verdiğimiz gibi terör belası yüzünden ekonomik ve sosyal ilerleme hızımız görece daha yavaş olmuştur. Bundan sonra hiçbir vatan evladı kara toprağa düşmemeli, anaların gözü yaşlı, çocuklar da yetim kalmamalıdır. Türkiye gelecek 40 yıl daha terörle uğraşmamalı, çağın şartlarına ve teknolojik gelişmelere uyumlanmaya çalışmalıdır" dedi.

"Terörün olmadığı bir Türkiye'de yatırım ortamı mutlaka güçlenecektir"

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'ye kazanımlarının çok boyutlu olacağının altını çizen Doç. Dr. Yüksel, "Bu hedefi sadece bir güvenlik unsuru olarak düşünmek tek başına yetersizdir. Güvenlik ve iç barışın yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda ülkemizde ciddi iyileşmeler görülecektir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras terörün olmadığı, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ülkedir. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefi toplumun tüm kesimleri tarafından ortak mutabakatla desteklemesi gereken milli bir meseledir. Terörün olmadığı bir Türkiye'de yatırım ortamı mutlaka güçlenecektir. Çünkü hem yerli hem yabancı yatırımcı için riskler azalır, sermaye girişleri hızlanır. Güvenli ortam yatırımı ve üretimi artırarak istihdamı arttıracak ve işsizliği düşürecektir. Yine burada önemli bir nokta kaynakların yeniden dağılımı söz konusu olacaktır. Yani terörle mücadeleye ayrılan büyük bütçeler eğitim, sağlık, teknoloji ve altyapıya kaydırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Yüzyılı hedefi için terörsüz Türkiye önemli bir adım"

Bölge turizmi ve ekonomisinin gelişeceğini ifade eden Yüksel, "Toplumsal güven ve huzur ile insanlar günlük yaşamda korkusuzca hareket edebilir ve seyahat özgürlüğü genişler. Terörün yoğun olduğu bölgelerdeki göçün durması, hatta geri dönüşlerin yaşanması muhtemeldir. Bu durum bölgenin canlanmasına katkı sunacaktır. Yine bölgede eğitim yatırımlarının artması ve eğitime devam noktasında gelişmeler olacaktır. Terör olaylarının son bulmasıyla kolektif travma ve korku kültürü zayıflayacaktır. Bölge turizminin gelişmesine katkı sunacaktır. Güvenli bir Türkiye, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde turizm potansiyelini arttıracaktır. Bölgede yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de dikkatini çekecek birçok tarihi ve kültürel mekanlar bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgeye doğru bir turizm potansiyelinin gerçekleşeceği kuşkusuzdur. Uluslararası imaj açısından Türkiye, 'istikrarlı ve güvenli ülke' olarak daha yüksek diplomatik ve ekonomik değer kazanır. Asya ve Avrupa arasında güvenli bir köprü rolü pekişir. Türkiye Yüzyılı hedefi için terörsüz Türkiye'nin önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek nesillere barış ve kardeşliğin hakim olduğu, ekonomik ve sosyal refahı sağlamış ve uluslararası arenada güçlü bir Türkiye mirası bırakabilmek için terörsüz Türkiye'yi inşa etmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu. - SİVAS