Ürdün Kralı 2. Abdullah Gazze'ye yardım operasyonuna katıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 144 gündür sürerken, bölgeye havadan yardım sağlanmaya devam ediyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı.

Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'dan havalanan 3'ü Ürdün'e, 3'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa'ya ait toplam 6 adet C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Gazze Şeridi'ne havadan yardım operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ında yardın taşıyan uçaklardan birinde yer alarak operasyona katıldığı belirtildi. - AMMAN