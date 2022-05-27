Üniversite ile bakanlık arasında örnek iş birliği - Haberler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bilgi ve iletişim teknolojileri alanında donanımlı gençleri yetiştirerek iş gücüne kazandırmak hedefiyle yürütülen '1 Milyon İstihdam Projesi' çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 878 bin kişinin başvurduğu projenin daha da güçlenerek devam etmesi amacıyla hazırlanan protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın tarafından imzalandı.

Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol, 5 yıl süreyle geçerli olacak. İş birliği doğrultusunda, 1 Milyon İstihdam Projesinin uygulama, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı bir çalışma ofisi kurulacak. Bu ofis, İEÜ'nün kampüsünde ya da belirleyeceği başka bir alanda oluşturulacak.

İEÜ, projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve yönetim faaliyetlerine katkı sağlama noktasında danışmanlık görevini de üstlenecek. İEÜ, tüm teknolojik altyapısını ve eğitimsel gücünü projeye aktaracak, tüm çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütecek. Üniversite ile bakanlık arasında geliştirilen örnek iş birliğine ilişkin protokolün imza töreni, İEÜ Mütevelli Heyet Salonunda yapıldı. Törene; İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, 1 Milyon İstihdam Projesi Yöneticisi Emre Alıç, akademisyenler ve davetliler katıldı. Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençlere, istihdama ve iş gücüne katkı

Bilişim alanında donanımlı, son teknolojik gelişmeleri takip ve analiz eden kişiler yetiştirmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Aşkar, "Teknolojide, özellikle bilişim alanında yaşanan dönüşüm, hepimizin hayatını şekillendiriyor. Teknoloji, artık yaşamımızın merkezinde. Pandemi süreciyle birlikte dijital dönüşümdeki hızın arttığını görüyoruz. Bilim üreten, değer oluşturan, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençleri yetiştirmeyi temel misyon kabul eden bir üniversite olarak, 1 Milyon İstihdam Projesine katkı sağlamaya da görev bilinciyle yaklaştık. Üniversitemiz bünyesinde, mühendislik fakültemiz tarafından titizlikle yürütülecek çalışmalar; inanıyorum ki gençlerimize, istihdama, iş dünyasına büyük güç katacak 1 Milyon İstihdam Projesi'ni daha da geliştirecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ise bu yılın sonuna kadar projenin 1 milyon kişiye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Taşkın, "Projemizi, Türkiye'nin bilgi teknolojileri sektörüne özel tek eğitim ve istihdam platformu olarak da tanımlayabiliriz. 2020 yılında projeye başladığımızda temel amacımız, 1 milyon kişinin bilgi teknolojileri konusunda yetiştirilerek istihdama hazır duruma gelmesiydi. Bu hedefe ulaşmaya çok az kaldı. Kısa sürede 1 milyonun üzerine çıkmak istiyoruz. Projedeki toplam başvuru sayımız 878 bin, şu anda aktif kişi sayısı ise 725 bin. Verdiğimiz eğitimler, toplamda 100 bin dakikayı aştı. Projemizdeki eğitim içeriklerini, temel bilgileri de sürekli güncelliyoruz. Böylesine değerli bir projede, en büyük destekçilerimizden birisi de hiç kuşkusuz üniversitelerimiz olmalı. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile bu yönde sağlanan birliktelik, örnek ve oldukça yararlı bir adım oldu. Bu sürece destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel