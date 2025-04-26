Uluslararası Urla Enginar Festivali Renkli Bir Atmosferde Başladı

11'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, bu yıl da renkli ve coşkulu bir atmosferde başladı. Etkinlikte, Urla ilçesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce misafire ev sahipliği yaparak, esnaf ve üreticinin yüzünü güldürdü.

Uluslararası Urla Enginar Festivali, coşkulu atmosferiyle, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunacak. 11'incisi olan ve 3 gün boyunca düzenlenecek festivalde geleneksel enginar yemeklerinin yanı sıra enginarla yapılan lezzetli tarifler de yer aldı. Etkinlikte, enginar pilavı, dolması, döneri, reçeli, böreği ve kısırı gibi birçok farklı lezzet, ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı. Festival, sadece gastronomi açısından değil, Urla'nın ekonomisine katkı sağlamak ve tarım alanlarını artırmak amacıyla büyük bir öneme sahip. Yüzlerce esnaf ve üretici, festivalin sunduğu fırsatlarla kazanç sağlarken, Urla'nın tarım potansiyelini artırmaya yönelik etkinlikler de ön plana çıktı. Ayrıca, festival alanında enginar temalı hediyelikler, takılar ve giyim gibi ürünlerin satışa sunulması, etkinliği bir alışveriş cennetine dönüştürdü. Festival 27 Nisan Pazar günü son bulacak.

"Urla enginarı bir kültür"

Enginarın sadece bir sebze değil, aynı zamanda bir kültür, bir gelenek ve halkın gözünde adeta bir hazine olduğunu vurgulayan enginar üreticisi Ercan Çevikarslan (58), "Karaciğere, tansiyona, şekere olan faydalarıyla bilinen enginar, Urla'nın en değerli mahsullerinden biri. Her yıl düzenlenen ve üç gün süren Enginar Festivali, yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlıyor. Festival boyunca tezgahlar çeşit çeşit enginar ürünleriyle dolup taşıyor. Enginar reçeli, turşusu, tatlısı hatta sapından yapılan salatası bile var. Satışlar güzel, ziyaretçilerin ilgisi yoğun. Urla halkı da gelen konuklara içtenlikle yaklaşıyor. 'Onlar bize iyi davranıyor, biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz' diyorlar. Eğer yolunuz Urla'ya düşerse, bu üç günlük lezzet ve sağlık şölenini kaçırmayın. Enginarın her halini tadın, üreticilerle sohbet edin, doğallığın ve emeğin kıymetini bir de Urla'da hissedin" dedi.

Üretici Enginar Festivali'nden memnun

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dondan etkilendiklerini belirten 59 yaşındaki üretici Fazlı kalka, "Yaşanan donda büyük bir kaybımız oldu ama ondan sonra yine toparladık, kurtardık mahsullerimizi. Festival çok güzel geçiyor. Enginarlarımız tükeniyor. Sağlık açısından Karaciğer dostu bir sebze herkesin tüketmesini temenni ederim" sözlerini söyledi.

15 yıldır enginar üreticiliği yaptığını söyleyen 70 yaşındaki Havva Güler ise, "Urla'nın enginarı, yerli enginar olduğu için çok talep var. Bizler enginarları ekim gibi, kasım gibi ekiyoruz. Mart ve nisan aylarında ise kesmeye başlıyoruz. Bu enginarın pilavı, turşusu, yemeği ve tatlısı oluyor. Enginarlar, hemen hemen mutfağın her alanında kullanılabiliyor" ifadelerini ekledi.

Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler geliyor

Yaşadığı depremin etkisinden kurtulmak için İstanbul'dan İzmir'e geldiğini belirten Yunus Hacı (41), "Tüm İstanbul ve çevre illerde deprem oldu. Biraz uzaklaşmak istedik, psikoloji olarak rahatlamak için enginar festivaline geldik. Enginar, sebzelerin kraliçesi. Enginarların her türlüsü mükemmel oluyor. Pilavından tutun, sıcağı soğuğuna hepsi çok güzel" cümlelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Enginar Festivali için Ankara'dan geldiğini söyleyen 55 yaşındaki Recep Türkoğlu, "Enginar Festivali için geldik. Tanesi 40 TL'den 5 tane aldım. Biz dolmasını çok sevdiğimiz için bunlardan dolma yapacağız. Yapraklarını ise kaynatarak tüketiyorum. Karaciğere çok iyi geliyor" sözlerini kullandı.

Karşıyaka ilçesinden geldiğini ifade eden 75 yaşındaki Fatma Kurşun ise, "Giritli olduğum için enginardan başka bir şey görmüyor gözlerim. Ben enginarın tatlısını da reçelini de yapıyorum. Ama bu sebze en çok yemeklerde güzel olur. Özellikle zeytinyağlılarda daha lezzetli olur" sözlerini ekledi. - İZMİR