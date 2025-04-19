Tzob Başkanı Bayraktar, Malatya'da Kayısı Bahçesinden Seslendi: "Don Felaketi Üreticimizi Yüzde 100'e Varan Bir Oranda Vurdu, Acil Destek Şart"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 10-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don felaketi sonrası Malatya kayısı ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, "Yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını Nisan ayında gördük. Karın arkasından yaşadığımız don olayı, şiddetli don olayı Türkiye'nin 65 ilinde zararlara sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan zirai don felaketi sonrası Adıyaman ve Elazığ'dan sonra Malatya'ya gelen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde kayısı ve meyve bahçelerinde yaptığı incelemenin ardından basın açıklaması yaptı. Bölgede incelemelerde bulunan Bayraktar'a Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçiler eşlik etti.

"Yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var"

Bayraktar, yaşanan don felaketinin etkilerini yerinde görmek, incelemeler yapmak üzere geldiğine belirterek, şunları söyledi:

"Adıyaman'dan başladık, orada bahçe ziyaretlerimizi yaptık ve zarar gören ürünleri yerinde görme ve tespit etme imkanı bulduk. Ondan sonra tabii kayısı diyarı Malatya'mıza geldik. Kayısı bu bölgenin hayatı. Çok önemli bir stratejik ürünümüz, ekolojik üstünlüğe bağlı ürünümüz. Dünya ihracatının yüzde 80'ini tek başına karşılıyoruz ve dünya kayısı üretiminin de yüzde 70'ini karşılıyoruz. Yine bu bölge, Türkiye kayısı üretiminin de yüzde 50'den fazlasını karşılıyor. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu kadar çok değerli olan ve bu bölgenin de ekonomik ve sosyal gelişmesine büyük katkı sağlayan bu ürünün don felaketinden çok büyük zarar gördüğünü tespit ettik. Yani yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını Nisan ayında gördük. Karın arkasından yaşadığımız don olayı, şiddetli don olayı Türkiye'nin 65 ilinde zararlara sebebiyet verdi. Oda başkanlarımız, afet başlayınca Türkiye'nin her tarafında alanlarla, çiftçilerimizle buluşmaya başladılar. Bize bilgileri hızlı bir şekilde gönderdiler ve bizim şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 65 ilimizde çok değişik meyvede, sebzede zarar görülüyor."

"Çiftçinin devletten beklentileri var"

Afetin boyutunun büyük olduğunu belirten Bayraktar, çiftçinin devlette beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Afetten zarar gören üreticilerimizin maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak. Tabii bunu olumlu görüyoruz. Ancak beklentilerimiz bununla sınırlı değil. Çiftçilerimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara borçları var ve çiftçilerimiz, bu borçları bu afet karşısında ödeyemeyeceklerini ifade ederek bu borçların yapılandırılmasını talep ediyor. Bir de tabii afetin boyutuna baktığımızda bazı meyve dallarının yandığını görüyoruz. Bu, afetin büyüklüğünü göstermesi bakımından fevkalade önemli çünkü önümüzdeki yıllarda alacağımız meyvenin tutumunu önleyecek. Yani bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda bir kısmı meyve tutumu yapmayacak, meyve vermeyecek. Bunu da dikkate alarak, yani önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız bu maddi kaybı da dikkate alarak, borçların uzun vadeye yapılandırılması önemli.

"Bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım"

Bu da yetmez; bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım. Çünkü çiftçilerimizin paraya ihtiyacı var. İki nedenle var. Bir; tarlada kalmaları için var. Buradan göç etmemeleri için var. Çünkü çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde, Allah korusun, gençlerimizi de tarlada tutamıyoruz. Bir göçten korkuyoruz. Bir göç istemiyoruz. Çiftçimizin üretimde kalabilmesi, bahçesinde kalabilmesi, üretimini sürdürebilmesi için böyle bir desteğe ihtiyacı var. İkinci olarak da; çiftçimizin yaşaması için desteğe ihtiyacı var. Çiftçilerimiz sadece üretmiyor, geçim sağlıyor. Çoluk çocuğunu okutuyor, çoluk çocuğunun geçimini sağlamaya çalışıyor. Onun için çiftçilerimizin yaşam mücadelesini sağlıkla verebilmesi için de böyle bir desteğe ihtiyaç var."

"Destekler bugünlerde lazım"

Çiftçinin desteğe hemen ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, "Bir de Bakanlığımızdan şunu rica ediyoruz, şunu istiyoruz; destekler bugünlerde lazım, çiftçimize nakit bugünlerde lazım. Verecekseniz hızlı bir şekilde verin, bugünlerde çiftçimizin ihtiyacını karşılayalım. Bankalar kredi açacaksa bugünlerde açsınlar. Çiftçilerimiz bankalara gittiğinde eli boş dönmesinler" dedi.

TARSİM'e seslenen Şemsi Bayraktar, "Bir de buradan TARSİM'e de seslenmek istiyorum; Bugünlerde bir iyileşme sağlanmalı. Afet bölgesine gidildiğinde, çiftçilerimiz afet tespiti yapılırken TARSİM'in hassas olmasını, adil olmasını ve hakkaniyetli olmasını istiyoruz" dedi.