TUSAŞ'tan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için 'Gökbey ve Hürkuş Müzikali' düzenlendi. Etkinliklere katılan çocuklar kendi bayramlarında gönüllerince eğlendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen etkinliğe ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Çocuklar, etkinlikte gösterimi yapılan Gökbey ve Hürkuş Müzikali' tiyatro oyunu sayesinde Türk mühendisleri tarafından yapılan yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve genel maksat helikopteri Gökbey'i eğlenerek öğrenirken, Çocuk Şarkıları Konserinde ise şarkılara ellerindeki bayrakları sallayarak, şarkıları söyleyerek ve dans ederek eşlik etti. Etkinliğe 4-8 yaş aralığında 2 bin 500 çocuk katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Zeliha Orhan, "Bugün 23 Nisan, bizim günümüz. Burada çocuk etkinlikleri oldu. Mutluyum, güzel bir etkinlik oldu heyecanlandım" ifadelerini kullanırken, Gökbey ve Hürkuş Müzikali sayesinde Gökbey ve Hürkuş'un neler yapabildiğini öğrendiğini söyledi. Müzikalin sonunda ise etkinliğe katılan çocuklara TUSAŞ tarafından uçak maketinin yanı sıra Gökbey ve Hürkuş kitapları hediye edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel