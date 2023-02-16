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"Türkiye'ye borcumu ödemeliyim" diyen Afrikalı öğrenci soluğu deprem bölgesinde aldı

Yerel Haberler

'Türkiye'ye borcumu ödemeliyim' diyen Afrikalı öğrenci soluğu deprem bölgesinde aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Arouna Mbanza, arkadaşları ile geldiği Adıyaman'da depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden üniversite eğitimi için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Arouna Mbanza, arkadaşları ile geldiği Adıyaman'da depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Afrikalı öğrenci, "Türkiye'ye borcumu ödemek için buraya geldim" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Arouna Mbanza, internetten gördüğü deprem haberinden sonra arkadaşları ile birlikte Adıyaman'a gelmeye karar verdi. Depremden etkilenen Adıyaman'da yardım malzemesi dağıtan Arouna Mbanza, bir yandan da depremzedelere moral vermeye çalışıyor. Haberleri görünce vatandaşların yardımına koşmak istediğini ifade eden Mbanza, depremzedelerin yanında olmak istediğini söyledi.

"Türkiye'ye borcumu ödemek için buraya geldim"

1 haftadır Adıyaman'da gönüllü olarak çalışan Mbanza, "Depremi internetten gördüm ve ertesi gün arkadaşlarımla buraya geldik. Hizmet ediyoruz. Türkiye'ye borcumu ödemek için buraya geldim. Bu şehir gerçekten çok kötü ama yapacak bir şey yok. Türkiye'ye geçmiş olsun. 2021 yılında ben Türkiye'ye geldim, 2 senedir buradayım. Afrikalılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Türkler çok iyi, Türkiye'yi çok seviyorum. 1 haftadır buradayım. Her gün hizmet ediyoruz. Kolay değil, hava soğuk. Biz birlikteyiz, yapabildiğimizi yaptık" dedi.

Öte yandan, Ankara Üniversitesi'nden gelen öğrencilerin sohbet ettiği engelli Mehmet ise depremi, 'güm güm' sözleri ile anlatmaya çalıştı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Türkiye Deprem Kongo Yerel Haberler

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