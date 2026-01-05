Haberler

Türkiye'nin mavi sulardaki yeni güçleri: Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

Türkiye'nin mavi sulardaki yeni güçleri: Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin enerji filosuna katılan 7. nesil derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, Mersin'de kırmızı beyaza boyanarak son hazırlıklarını tamamlıyor. Çağrı Bey, bu ay Somali'ye yola çıkacakken, Yıldırım ise Karadeniz'de görev alacak.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey ve Yıldırım kırmızı beyaz boyanırken son hazırlıkların yapıldığı yakın zamanda göreve uğurlanmasının beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki 7. nesil ikiz 5 ve 6'ıncı sondaj gemileri Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Ağalar İskelesi'nde kırmızı-beyaza boyandı. Hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü gemilerin ön yan kısımlarına Türk bayrağı işlendi. Hazırlıkların sürdüğü ultra derin deniz sondaj gemilerine ise Çağrı Bey ve Yıldırım isimlerinin verildiği açıklanmıştı. Karadeniz'de görev yapması planlanan Yıldırım ve Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey'de hazırlıklar hızla devam ederken son durumları görüntülendi.

Çağrı Bey bu ay yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri 'nin bünyesine katılan ikiz gemilerden Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Taşucu Limanı'ndaki operasyonel hazırlık sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Daha sonra hareket etmesi planlanan geminin Somali'deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçeceği öğrenildi.

Yıldırım Karadeniz Yolcusu

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerine ise Yıldırım'ın katılacağı bildirildi. Yıldırım'ın ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlamasının hedeflendiği açıklanmıştı.

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"