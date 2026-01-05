Türkiye'nin mavi sulardaki yeni güçleri: Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey ve Yıldırım kırmızı beyaz boyanırken son hazırlıkların yapıldığı yakın zamanda göreve uğurlanmasının beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki 7. nesil ikiz 5 ve 6'ıncı sondaj gemileri Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Ağalar İskelesi'nde kırmızı-beyaza boyandı. Hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü gemilerin ön yan kısımlarına Türk bayrağı işlendi. Hazırlıkların sürdüğü ultra derin deniz sondaj gemilerine ise Çağrı Bey ve Yıldırım isimlerinin verildiği açıklanmıştı. Karadeniz'de görev yapması planlanan Yıldırım ve Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey'de hazırlıklar hızla devam ederken son durumları görüntülendi.

Çağrı Bey bu ay yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri 'nin bünyesine katılan ikiz gemilerden Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Taşucu Limanı'ndaki operasyonel hazırlık sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Daha sonra hareket etmesi planlanan geminin Somali'deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçeceği öğrenildi.

Yıldırım Karadeniz Yolcusu

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerine ise Yıldırım'ın katılacağı bildirildi. Yıldırım'ın ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlamasının hedeflendiği açıklanmıştı.

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. - MERSİN