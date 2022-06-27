Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi Bornova'da Yapıldı

Bornova Belediyesi, Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen "Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi" etkinliğinin İzmir ayağına ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) desteği ile hazırlanan program, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Tünel Kültür ve Sanat Derneği, Documentary Campus Ortaklığı, Belgesel Sinemacılar Birliği, Istanbul Cinema Network işbirliği ve DOK.fest Mu¨nchen'in katılımıyla yürütülen çalışmada, Türkiye'de üretilen çeşitli belgesellere geçmişten bugüne bir bakış sunan filmler gösterildi. Söyleşiler ve deneyim paylaşımlarının da yer aldığı programda, Aslı Ertürk yürütücülüğünde "Belgesel Sinemada Kurgu" konulu atölye çalışması yapıldı.

Sinemaseverlerden yoğun ilgi gören belgesel retrospektifinde Türkiye'de renkli olarak çekilen ilk belgesel "Bir Şehrin Hikayesi" filmi yayınlanırken, 1938 yapımı "Türkiye'de Beş Dakika" ve klasiklerden olan "Tahtacı Fatma" belgesellerinin yer aldığı bir seçki sunuldu. Ayrıca seçkide belgesele farklı anlatım biçimleri getiren "Bıyık" ve "Ekümenopolis", ilk web belgeseli olan "16 Ton" ile ulusal ve uluslararası festivallerde önemli başarılara imza atan "Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island" filmleri de yer aldı.

Bornova Belediyesi'nin sanata her zaman destek verdiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Ülkemizde kültürel değerlerin teşvik edilmesi çok önemlidir. Genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyalogunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk" dedi.

ANKA / Yerel