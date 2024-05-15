Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'ın TAMP hakkında sunumunun ardından koordinasyon kurulu kararları görüşüldü.

Toplantıya katılım sağlayan koordinasyon kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Mustafa Eldivan, afetlere karşı müdahale kapasiteni en üst düzeyde tutmanın çok önemli olduğunu belirterek, yerel düzeyde afet grubu plan hazırlığının tamamlanarak eylem planına yönelik ana ve destek çözüm ortakları olan kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılması talimatını verdi. - BAYBURT