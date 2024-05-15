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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı Yapıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, afetlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'ın TAMP hakkında sunumunun ardından koordinasyon kurulu kararları görüşüldü.

Toplantıya katılım sağlayan koordinasyon kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Mustafa Eldivan, afetlere karşı müdahale kapasiteni en üst düzeyde tutmanın çok önemli olduğunu belirterek, yerel düzeyde afet grubu plan hazırlığının tamamlanarak eylem planına yönelik ana ve destek çözüm ortakları olan kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılması talimatını verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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