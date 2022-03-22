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Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkeli Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, Orman İşletme personelleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Okul bahçesine protokol üyelerince fidan dikimi yapılmasının ardından, günün anısına öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden protokol üyeleri, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası dolayısıyla hazırlanan çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim etti. - SİNOP

Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

Türkeli'de Orman Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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