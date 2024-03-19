Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Rektörü Ziyaret Etti

Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Ercan ve Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret ederek kitaplarını takdim ettiler.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Ercan ve Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak'ı makamında ağırladı. Ziyarette, Doç. Dr. Fatih Ercan Yeni Nesil Teknolojiler ile Turizm Pazarlaması adlı kitabını ve editörlüğünü Doç. Dr. Hasan Köşker ile birlikte üstlendiği Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünleri adlı kitabını; Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak ise editörlüğünü Dr. Özlem Güzel ile paylaştığı Anadolu Düşünürleri adlı kitabını Rektör Özölçer'e takdim etti.

Rektör Özölçer, Doç. Dr. Fatih Ercan ve Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çakmak ve Ercan ise desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK