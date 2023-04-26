Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde İlk 23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Turgutlu Belediyesi Çocuk ve Kültür Sanat Merkezi'nde coşkuyla kutlandı.

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı. Merkezde eğitim gören minik öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Kutlama programına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, miniklerin bayramını kutlayarak öğrencilerin ve ailelerinin heyecanlarını ve mutluluklarını paylaştı.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANDIK"

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen 23 Nisan kutlamasında konuşma yapan Başkan Çetin Akın, "Dört yıl içerisinde birçok projeye imza attık ama bizi en çok duygulandıran proje Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi oldu; çünkü biz eğitimde fırsat eşitliğine inandık. Seçim sahalarında 'Betona yatırım yapmayacağız, gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapacağız' dedik. Bununla ilgili TURBEM'i ve Atatürk Kültür Merkezimizi kurduk. Bu da yetmedi dedik ki dezavantajlı çocuklarımızın, grupların yaşadığı mahallelerimizde dar gelirli ailelerimizin çocuklarına da kreş hizmeti vermeliyiz. Burada da Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Yemek ücreti dahil olmak üzere eğitimi ücretsiz veriyoruz. Türkiye'de bunun hiçbir örneği yok. Merkezimizde şu anda 100 çocuğumuz var, çok yakın zamanda bu sayıyı 150'ye çıkarma hedefimiz var" dedi.

ATATÜRK MAHALLESİ'NE ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜJDESİ

Başkan Çetin Akın, konuşmasında Atatürk Mahallesi'ne de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi projesinin kazandırılacağı müjdesini vererek şunları söyledi:

"Atatürk Mahallesindeki Kültür ve Taziye Evi'nin önündeki boş alana bir proje hazırlıyoruz. Mustafa Kemal Mahallemizdeki projenin aynısı Atatürk Mahallesindeki hemşehrilerimize de hizmet verecek. Bu projeleri neden yapıyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bize çok güzel bir vatan ve Cumhuriyet bıraktı. Bu vatanı ve cumhuriyeti de çocuklara, gençlere armağan etti. Dünyada çocuklar için bayram hediye etmiş hiçbir lider yokken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza 23 Nisan'ı hediye etti. Bu vatanı koruyacak, bizlere, bu topraklara ve Cumhuriyet'e sahip çıkacak onlar. Yöneticiler olarak bizlerin görevi de onlara bu fırsatları yaratmaktır. Biz de görevimizi layıkıyla yapıyoruz. Sizler için, çocuklarımız için çalışıyoruz. Bu vatan için, cumhuriyet için çalışıyoruz."