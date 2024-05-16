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Tunceli'de lise öğrencileri mezuniyet programına polisleri de davet etti

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet programına İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri de davet etti. Mezuniyet programının ardından polislerle sohbet eden öğrenciler, teşekkürlerini iletti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet programlarına polisleri de davet etti.

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna yaklaşırken, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri mezuniyet programı düzenledi. Öğrenciler, düzenledikleri mezuniyet programına İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri de davet etti. Mezuniyet programının ardından, Çemişgezek İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün, öğrencileri İlçe Emniyet Amirliğinde konuk ederek, polislik mesleği, gelecek kaygısı konularında sohbet etti. Mezuniyet sevincini polislerle paylaşan öğrenciler, hayallerindeki bölüm ve üniversiteyi kazanmak için çaba içerisinde olacaklarını belirterek, gösterdikleri ilgiden ötürü İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün'e ve polis memurlarına teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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