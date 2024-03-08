Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Tunceli'de valilik koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Tunceli'de, Valilik koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri ve çok sayıda kadın katıldı. Düzenlenen etkinliklere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Kadınlar tarafından açılan sergiyi de ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlarla birlikte gökyüzüne balonlar bıraktı. - TUNCELİ