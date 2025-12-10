TÜİB Başkanı Büyükfırat: "Karabağ Savaşı zaferinden sonra Azerbaycan bu coğrafyada parlayan bir yıldız"

Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat Bakü'de düzenlenen basın toplantısında, "Ticari konuların gelişmesi için çalışmalarımızı artırdık. Özellikle Karabağ Savaşı zaferinden sonra Azerbaycan bu coğrafyada parlayan bir yıldız oldu. Yeni orta koridorla eski İpek Yolları'nın canlanmasıyla, Ermenistan'da açılacak olan koridor dolayısıyla yeni barış döneminde Azerbaycan kilit noktalardan birisi, belki de en önemlisi oluyor" dedi.

Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB), 2025 yılı faaliyet raporu paylaşmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda TÜİB yetkilileri, 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetler, elde edilen sonuçlar ve gelecek döneme ilişkin planları hakkında detaylı bilgi verdi. Program kapsamında aynı zamanda, 2. Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'nun kapsamı, hedefleri ve forum ile ilgili bilgi paylaşıldı. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, "TÜİB'in kuruluşundan bugüne her zaman çok dikkatlice konular seçtik ve bu konuların aslında bizim üzerimizde bir vazife olduğu bilinciyle, bu tarihin bize yüklediği yükümlülüklerdi ki, biz bunun şuurunda hep o yönünde hareket ettik. Bazen dile getiriyorum, çoğu zaman bu Karabağ döneminde, savaş döneminde belki de bir normal zamanda TÜİB olarak elimize vazife olmayacak konular dahi mecbur kalınca yaptık. Çünkü biz Türkiye'de de Çanakkale Savaşı'nda o dönemde bazı futbol takımlarımızın dahi o sene bütün liseyi bırakıp savaşa gittiğini, yine aynı şekilde o dönemlerde birçok üniversitenin mezun vermediğini biliyoruz. Bazen tarih insana bazı yükümlülükler yükler ve bu noktada hareket edilir. Bizim o dönemde sosyal faaliyetlerimiz gerektiği kadar devam etti. Şehit aileleriyle ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Şehit ailelerinin buradan Türkiye'ye götürülmesine, eğitimlerine katkı verdik. Hala Sivas Üniversitesi'nde devam eden öğrencilerimiz var, talebelerimiz var. Aileleri buradan oraya gönderdik, oradan buraya getrdik. Yine aynı şekilde sosyal projelerin içerisinde çocuk mercanı projesini yaptık. Çok şükür, o da çok güzel bir çalışmaydı. Buna benzer her alanda elimizden geleni yapıyoruz. Bunu kendi üzerimize bir vazife olarak görüyoruz" dedi.

"Azerbaycan kilit noktalardan birisi, belki de en önemlisi oluyor"

TÜİB'in amacının iki ülkenin kardeşliğini devam ettirmek olduğunu belirten Büyükfırat, "Bunun için çalıştığımız zaman da elbette ki ticaret bu konuların en önemlilerinden. Biz de bu ticari konuların gelişmesi için bu yönde çalışmalarımızı artırdık. Özellikle Karabağ Savaşı zaferinden sonra Azerbaycan bu coğrafyada parlayan bir yıldız oldu. Yeni orta koridorla eski İpek Yolları'nın canlanmasıyla, Ermenistan'da açılacak olan koridor dolayısıyla yeni barış döneminde Azerbaycan kilit noktalardan birisi, belki de en önemlisi oluyor. Bizler de iş çevresi olarak bunun farkına vararak çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Forumun ilkini yaptık, çok başarılı oldu, çok güzel üst düzey bir katılım oldu. İkincisini de inşallah bu sene yapıyoruz. Azpromo ve TÜİB iş birliğinde oluyor. Çok başarılı oldu, inşallah bu sene de aynı şekilde devam edecek. Tabii ki en başta Azerbaycan Ekonomi Bakanımız Mikail Cabbarov beyin ve Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat beyin destekleriyle tabii ki üyelerimizle beraber bu ikinci forumu yapacağız. Bu yıl özellikle forum tarihimiz aynı dönemde denk geldiği için değerli Bakanımız Mikail beyin de girişimleriyle, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bey ve beraberindeki heyet ile yine aynı şekilde Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un da katılımı olacak. Bu forum vasıtasıyla tabii ki paneller, çok değerli panelistler, onlar da eş zamanlı olarak 6 panelimizde olacak. İnşallah çok güzel, başarılı ikinci forumumuzu yapmış olacağız ve devamında da tabii ki her yıl bu çalışma devam edecek" açıklamasını yaptı.