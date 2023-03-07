TSK'dan depremzede şehit ailesine ziyaret
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TSK'dan depremzede şehit ailesine ziyaret Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Er Fuat Özer'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.
Tsk'dan depremzede şehit ailesine ziyaret
ADIYAMAN - Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Er Fuat Özer'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.
Tsk personeli, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman P. Komando Söz. Er Fuat Özer'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel