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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Erzurum'da Başladı

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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programının ilk konseri Erzurum'da gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı konserde TRT sanatçıları birbirinden güzel eserler seslendirdi.

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programının ilki Erzurum'da yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının icra ettiği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" programına katıldı.

Geçtiğimiz yıl 10 ilde düzenlenen şehir konserlerinin ikinci fazı, Erzurum'dan başladı. Yılın ilk şehir konseri, Atatürk Üniversitesi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşti.

TRT sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel eserler, salonu dolduran seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Erzurum türkülerinin de seslendirildiği program sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Mustafa Çiftçi, "Kadim medeniyetler şehri, Selçuklu ve Osmanlı yadigarı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı güzel şehrimiz Erzurum'da, bu akşam, keyifli dakikalar geçirdik. Ümit ediyorum ki programı televizyondan izleyen ve radyodan dinleyenler de aynı zevki tatmıştır. Şehir konserinden dolayı öncelikle TRT Genel Müdürümüze, TRT Radyo Dairesi Başkanımıza, TRT Erzurum Müdürlüğümüze ve TRT'nin tüm sanatçılarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, konuşmasının ardından TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a çiçek takdim etti.

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri, TRT Müzik televizyon kanalından, TRT Türkü ve TRT Nağme Radyo kanallarından canlı olarak yayınlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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